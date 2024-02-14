朴赞郁执导美剧《同情者》获当地媒体好评

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韩国国际广播电台报道：朴赞郁执导的美剧《同情者》（The Sympathizer）在首播前就获得了美国媒体的好评。当地时间10日，美国主要媒体在该剧播放平台HBO的试映会后纷纷称赞朴赞郁独特的艺术指导和主演小罗伯特·唐尼的演技。《时代周刊》当天介绍，HBO的间谍悬疑剧《同情者》是一部大胆、雄心勃勃且耀眼的电视剧。《时代周刊》写道，如果说当人们听说好莱坞将改编普利策获奖作品《同情者》时不免感到担忧，那么将改编工作委托给朴赞郁则是一个天大的幸运。报道还介绍说，这名韩国导演在数十年间不断地拍摄了结合美与丑、流派比喻与文学层次、商业电影与艺术想象力的影片。朴赞郁和唐·麦凯勒一起创造了一部充满活力、忠实于原著而又大胆的作品，并与优秀的原创小说完美契合。朴赞郁作为这部电视剧的联合制片人，主导了从导演到制作与编剧等整个过程。这是继2018年播出的BBC电视剧《女鼓手》之后，朴赞郁执导的第二部海外电视剧。《同情者》全剧共7集，朴赞郁亲自执导第一至第三集。该剧根据2016年普利策奖获得者、美籍越南作家阮清越的同名长篇小说而改编，通过一名双重间谍的视角剖析了越南战争结束后越南和美国社会的另一面。