韩十余家军工企业遭“Lazarus”和“Kimsuky”等北韩黑客组织攻击

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韩国国际广播电台报道：韩国十余家军工企业近期遭到“Lazarus”和“Kimsuky”等北韩黑客组织的集中攻击，遭受信息泄漏等损失。警察厅国家调查本部去年3月开始对军工技术外泄事件进行立案前的调查，已查明近期国内80余家军工企业中有十余家企业因遭到北韩黑客组织攻击而发生信息泄露事件。据调查，攻击韩国军工企业的北韩黑客组织是“Lazarus”、“Kimsuky”和“Andariel”，这些组织使用不同的手法攻击韩国军工企业。据警方调查， 2022年11月，“Lazarus”在某军工企业的网络植入恶性代码，试图窃取信息。该军工企业为阻止黑客入侵，将企业内网和外网予以分离，但“Lazarus”试图侵入内网和外网连接系统进行黑客攻击。2022年10月，“Andariel”在军工合作企业植入恶性代码，以窃取军工技术资料。“Kimsuky”从去年4月开始的三个月期间，以下载向外部收发大容量文件的方式窃取信息。直到警方和国家情报院等机构今年1月进行特别调查之际，部分受害企业甚至并不知被黑客入侵。警方介绍说，根据黑客组织使用的IP地址、中转站构筑方法、攻击使用的恶性代码等判断是北韩黑客组织所为，但警方表示，无法确认具体泄露的信息内容和数量。