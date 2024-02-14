韩日产业部长时隔六年正式会晤 商定加强两国合作

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韩国国际广播电台报道：在韩日两国首脑恢复“穿梭外交”一周年之际，韩日产业部长在东京进行会晤，就基于共享核心价值的信任，加强政府、民间层面的经济合作达成一致。正在日本进行访问的韩国产业通商资源部长官安德根22日在东京会见日本经济产业大臣齐藤健，就落实两国首脑的协议事项和未来合作方案进行了讨论。这是2018年以来，韩日产业部长时隔六年首次通过访问举行正式会谈。日本政府抗议韩国法院判决日企向被日帝强征韩国劳工受害者予以赔偿，开始限制半导体材料对韩出口，日本政府该项措施导致韩日关系从2019年7月开始近四年陷入僵局。去年3月，以韩国总统尹锡悦访问日本为契机，包括首脑“穿梭外交”在内的韩日关系开始恢复，日本撤回对韩出口限制，包括材料、零部件和设备的两国经济合作开始步入正轨。韩日产业部长对韩日两国通过更加积极的首脑外交后，企业间的合作也全面展开给予高度评价，双方决定进一步加强政府和经济界间的合作。安德根表示，韩日两国正在成为相互信任、相互维护的合作伙伴。为了克服当前的全球危机，两国保持紧密的伙伴关系和加强合作至关重要。齐藤健说，日本与韩国共享基本价值，是需要对国际社会诸多问题保持合作的重要邻国。在具有高度互补关系的产业领域、确保海外依存度高的能源以及实现脱碳等领域两国存在很多共同课题，具有无限的合作潜力。