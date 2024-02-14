韩罗首脑商定加强军工和核电等战略伙伴关系

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韩国国际广播电台报道：韩国和罗马尼亚将大幅加强国防、军工产业以及核能发电等战略领域的合作。韩国总统尹锡悦23日在龙山总统办公室与正式访韩的罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯（Klaus Iohannis）举行首脑会谈，并发布包括上述内容在内的《加强韩国与罗马尼亚战略伙伴关系联合声明》。韩国总统办公室表示，两位首脑共同认为有必要加强战略伙伴关系，以应对新地缘政治和地缘经济危机，并就具体合作方案进行了讨论。双方商定，通过韩国与罗马尼亚签署《国防合作协定》构建军事教育、训练交流、技术合作等合作伙伴关系，将推进建立讨论国防和军工问题的国防部局长级工作磋商机制。总统办公室介绍说，去年11月韩国从罗马尼亚获得“神弓”便携式地对空导弹订单，目前正在就出口多种武器体系进行磋商。两国还通过签署核电合作谅解备忘录（MOU）夯实加快核电领域合作的基础。总统办公室表示，约翰尼斯总统在为期四天的访韩行程中包括参观斗山能源昌原工厂，就加强核电合作问题进行了磋商，为韩企赢得订单提供了机会。与此同时，两国在贸易、投资、科学技术、环境、港口基建、灾难安全管理、文化等其他领域也将扩大合作外延、增进交流。另外，两国强烈谴责北韩核导开发和挑衅、北韩与俄罗斯军事合作，商定为实现北韩无核化和维护人权保持合作。此外，两国共享俄乌战争长期化导致乌克兰人道情况恶化，重申将对乌提供人道主义援助及重建支持。