韩国产首颗微型卫星群1号卫星发射成功

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韩国国际广播电台报道：经确认，在新西兰马希亚(Mahia)发射中心发射的韩国产微型卫星群一号卫星自进入预定宇宙轨道之后正常运行。韩国科学技术情报通信部透露，韩国时间24日上午7时32分发射的微型卫星群一号卫星成功地进行了双向通信。据悉，该卫星在发射4小时25分的11时57分左右通过韩国航空宇宙研究院大田地面站接收的卫星讯号进行分析的结果显示，该卫星太阳能电池板正常打开，提供稳定的电力等，卫星状态良好。之后下午2点13分和3点44分左右与南极世宗基地地面站进行了通信。结果显示，双向通信正常进行，卫星发射最终取得了成功。据此，微型卫星群一号卫星将进入初期运行。微群卫星群是韩国科学技术院(KAIST)卫星研究所自2020年起在韩国科学技术情报通信部和国家情报院的支持下开发研制的实用地球观测卫星，旨在针对韩半岛及周边海域进行高频率精密监视，以便快速应对国家安全与灾害。此次微型卫星群的首颗卫星成功发射后，自2027年起，11颗卫星将相互连接，形成卫星群，在宇宙空间执行任务。剩下的10颗卫星将采用1号卫星的设计进行制作，2026年6月和2027年9月将分别把5颗卫星搭载于韩国型运载火箭“世界（Nuri）”号上进行发射。从2027年下半年开始，如果11颗卫星以群集形态运营和利用，每天可以观测韩半岛三次以上，这将大幅提升现有中大型地球观测卫星的能力。