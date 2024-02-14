韩国外长赵兑烈和中国辽宁省委书记郝鹏举行会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈24日在会见来韩访问的中国辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏时表示，为确保原材料等供应链供求而予以协助。韩国外交部表示，赵兑烈长官当天在首尔与郝鹏省委书记共进午餐，讨论了增进双方合作的方案，并做出了上述表示。赵兑烈表示，虽然必须致力于管理对特定国家过度依赖所带来的风险因素，但韩方无意通过将中国排除在供应链之外而推动“去中国化"。赵兑烈还表示，两国应该共同做出努力，以最大限度地减少因地缘政治环境变化而给两国关系带来的困难。目前辽宁省有500多家韩国企业入驻，赵兑烈长官希望今后辽宁省为营造稳定、可预测的投资环境而努力。从22日开始对韩国进行为期四天访问的辽宁省委书记郝鹏是新冠病毒（COVID-19）疫情蔓延以后首次访韩的中国地方政府高层人士。赵兑烈长官表示，搞活地方交流是为完善两国中央政府间关系发展发挥重要作用。以辽宁省委书记郝鹏此次访韩为契机，将继续进行中韩高层交流，推动两国关系朝着健康、面向未来的方向发展。郝鹏书记表示，韩国企业对辽宁省经济发展做出了巨大贡献，并希望韩企在当地投资和政府层面的支援。韩国外交部表示，韩中地方政府间的交流是引领两国关系发展、进一步完善中央政府间合作的重要平台。今后韩国将积极推进这种交流活动。