韩总统直属医疗改革特别委员会25日成立 实习医生团体拒绝参与

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韩国国际广播电台报道：韩国总统直属医疗改革特别委员会(以下简称“委员会”）25日成立。该委员会旨在讨论包括医学系扩招在内的各项医疗相关问题，医师协会、住院和实习医生团体拒绝参与。政府表示，25日上午在政府首尔办公大楼召开医疗改革特别委员会第一次会议，讨论了推动医疗改革的背景、过程、方向和推进计划。委员会是总统直属咨询机构，主要研讨医疗改革中长期推进课题、基础医疗重点投资优先排序以及其他相关社会问题。委员会包括委员长在内由27人组成，其中包括大韩医院协会等10个医疗团体推荐的委员、韩国患者团体联合会等5个患者团体推荐的委员、5名专家以及6个部门的官方机构负责人。大韩医师协会、大韩住院和实习医生协议会、大韩医学会未推荐委员，并拒绝加入委员会。韩国制药生物协会长卢然弘指出，推进医疗改革离不开医生团体的参与，呼吁住院和实习医生团体尽快加入，聚首共商改善结构性问题。为对各议案进行专业研讨，委员会将下设由医疗改革专家组成的各领域专业委员会。政府表示还将组建由政策性研究机构和学术界专家参与的咨询团体。委员会敲定议题后，由专业委员会进行资料收集、争议点评估等工作，并撰写研讨意见书，随后在委员会全体会议上公布结果。政府表示，委员会的讨论过程和结果将通过媒体简会、新闻资料、课题研讨报告等方式予以公布，并举办主题讨论会和听证会。