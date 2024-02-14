韩第一季度GDP增长1.3% 受出口、内需、建筑业投资推动

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韩国国际广播电台报道：在出口和民间消费增长，建筑业投资复苏的推动下，今年第一季度韩国经济增长超过1%，这是自2021年第四季度（1.4%）时隔两年零三个月以来的最大增幅。韩国银行25日表示，今年第一季度实际国内生产总值（GDP）增速（环比初值）为1.3%。韩国央行经济统计部部长申承哲（音译）在记者说明会上表示，仅从第一季度情况来看，韩国经济呈现出明显的复苏势头。随着下半年的临近，曾被认为是不确定性因素的汇率、利率也有逐步改善的趋势，这将反映到下月的经济预期修正值中。从各领域情况来看，出口、建筑投资、民间消费均有所增长。出口以信息技术（IT）产品为主增长0.9%，尽管增幅较前一个季度（3.5%）收窄，但连续第三个季度保持增长，为GDP增速作出了较大贡献。民间消费增长0.8%，服饰等商品消费以及餐饮、住宿等服务消费双双上扬。民间消费的增速较前一季度（0.2%）有所扩大。央行分析指出，随着户外活动的增加带动支出，新款智能手机的上市也有一定的影响。建筑业投资增长2.7%，建筑建设和工程建设均出现增长。央行指出，从第一季度的表现来看，需求出现了从低迷中复苏的迹象，但围绕民间消费、建筑业投资等内部需求的环境仍不容乐观，这一势头能否保持有待观察。央行分析称，第一季度民间消费转好主要出于对今后经济景气复苏、主要国家降息的期待心理，而这一势头能否持续则取决于农产品价格和油价走势。另外，建筑业投资的良好表现则从一定程度上归功于基数效应，部分大型项目在天气转暖后完成收尾工作也起到了一定的影响。