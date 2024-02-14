尹锡悦总统9日举行就任2周年媒体见面会

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韩国国际广播电台报道：本月10日是尹锡悦总统就任2周年，媒体见面会将于9日在龙山总统室举行。这是继2022年8月就任百日媒体见面会之后，尹锡悦总统时隔1年9个月举办记者见面会。总统室官员6日在与韩联社通电话时表示，一直以来外界不断对总统的沟通方式提出意见，因此会做出改变。今后将通过扩大与媒体的接触面、走访第一线等加强与民沟通。见面会上，尹锡悦总统预计将先发表对施政2年的感受和自我评价，并提出今后3年的施政方向。接下来有可能安排不限主题的提问应答环节。自执政党在4月10日举行的第22届国会议员选举中大败后，尹锡悦总统持续强调“沟通”和“协同治理”。上月29日，尹锡悦总统就任后首次与共同民主党党首李在明会晤。目前政府面对着《蔡某上等兵特检法》、金建希女士有关疑云、恢复民政首席秘书室、医学系扩招等重要问题，尹锡悦总统将在见面会上发表何种看法引发了关注。预计尹锡悦总统将首先指出在野党主导通过的《蔡某上等兵特检法》在法理上存在的问题点。法案移交给政府后，尹锡悦总统预计将行使否决权。尹锡悦总统还将提到与金建希女士有关的问题。共同民主党已表示，将在第22届国会中发起《金建希女士特检法》，查明宝马汽车在韩经销商德意志汽车股价操纵、收受名牌包等疑云。由于日前韩国检方已对金建希女士疑收受名牌包事件立案，并正式展开调查，尹锡悦总统或将对此谨慎表态。另外，尹锡悦总统打破其竞选承诺，拟恢复民政首席秘书室，引发了争议。对此，尹锡悦总统将说明就任迄今的情况变化，寻求谅解。预计尹锡悦总统将于7日左右正式宣布新设民政首席秘书室，原法务部次官金周贤有望担任首任秘书官。在医疗改革问题上，预计尹锡悦总统将力陈扩招的必要性和政府对改革的诚意，并敦促医疗界停止集体行动、回应政府的对话提议。6日是小长假最后一天，尹锡悦总统未安排任何公开行程，全力为媒体见面会做准备。