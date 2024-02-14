韩国前国会议长：北日正在亚洲第三国进行首脑会谈事宜的交涉

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韩国国际广播电台报道：韩国前国会议长朴炳锡8日就北韩和日本正在进行的首脑会谈事宜表示，北韩和日本正在亚洲第三国展开交涉。他强调，日本政府有必要提前与韩国政府进行协商。作为议员外交而在日本访问的前国会议长朴炳锡当天在日本东京对韩国特派记者表示，据他说知，北日首脑会谈的交涉地点出乎意料。双方有关人士在第三国进行了几次会晤，并正在进行交涉。北韩和日本交涉的地点并不是过去交涉过的中国的首都北京、新加坡、蒙古的首都乌兰巴托等地，而是亚洲的第三个国家。但是朴炳锡并未透露国家的名字。他说，如果北日交涉关系不透明，或者日本和韩国事前不进行协商，两国关系今后将难以持续下去。虽然韩国支持北日交涉，但他会向日本领导人表明，无论如何，日本和北韩都不能越过韩国发展关系。朴炳锡表示，前日本首相安倍晋三曾委托时任韩国总统的文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩进行首脑会谈的交涉，文在寅向北韩转达了这一要求，并做出了反馈。朴炳锡指出，日本应该事先与韩国协商，推进此次北日首脑会谈。美国国务院北韩人权特使朱莉·特纳(Julie Turner)在8日报导的《日本经济新闻》的采访中介绍说，日本首相岸田文雄为解决被绑架者问题等而愿与金正恩委员长进行首脑会谈，目前韩美日还没有进行有关协调。美国总统拜登上月10日在美国华盛顿与岸田首相举行首脑会谈，随后在记者招待会上表示， 支持推进北日首脑会谈。目前北韩坚持主张被绑架者问题已经获得了解决，并阐明了在北日首脑会谈上不能提及此事的立场。北韩今年3月表示，不会推进北日首脑会谈。