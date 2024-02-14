韩朝野两党对尹锡悦总统媒体见面会评价不一

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韩国国际广播电台报道：国民力量党就尹锡悦总统就任两周年媒体见面会表示，民生是施政的唯一目标和方向，将展开协同治理。该党首席发言人郑熙溶在评论中指出，尹锡悦总统在媒体见面会上向国民详细介绍了过去两年的政策课题和所取得的成绩，不仅亲自表达了对民生艰难的愧疚之情，还坦率承认了在改善国民生活方面存在的欠缺，并承诺将虚心铭记国民的批评。郑熙溶表示，在朝野存在立场分歧的多个特检法有关问题上，尹锡悦总统强调了特检的本质和宗旨，承诺将展开严正、公正的调查以查明真相，并寻求协助。当前应放下矛盾、展开协同治理，停止政治斗争、进行沟通，一同走向未来。郑熙溶表示，最重要的是，当前韩国正面对着劳动、养老金、教育三大改革；为了下一代，还必须摸索医疗改革、低生育、非首都地区消失等问题的解决方案。总统和政府、执政党将以恢复民生为首要任务，重拾初心，以更谦逊的姿态进行沟通、展开工作。另外，共同民主党9日对尹锡悦总统就任两周年媒体见面会提出了批评。该党表示，见面会的内容完全辜负了国民对改革施政基调的期待。该党发言人韩玟洙在国会记者见面会上指出，尹锡悦总统就任两周年对国民的报告充斥着没有任何国民会认同的自我夸耀，完全看不到对过去施政的反省。韩玟洙表示，这清楚地显示出尹锡悦总统对当前大韩民国和国民所处状况的看法有多么地安逸，对此深感遗憾。韩玟洙指出，《金建希女士特检法》和《海军陆战队员特检法》是国民的要求，尹锡悦总统却明确表示不会接受。我党将全力牵制无视国民的尹锡悦政府并予以纠正。