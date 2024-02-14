北韩上月底拆除金刚山特区内的韩国消防署大楼

韩国国际广播电台报道：据证实，北韩于上月底拆除了金刚山旅游特区内属于韩国政府资产的消防署大楼。韩国统一部发言人具炳杉10日在例行记者会上表示，已证实北韩拆除了金刚山地区内的消防署大楼。韩国政府对北韩单方面拆除韩国在金刚山地区内建立的消防署表示强烈遗憾。具炳杉强调，严正敦促北韩立即停止拆除韩方设施的行为。北韩拆除的设施是位于金刚山旅游特区外围的离散家属会面场所旁边的消防署，该建筑占地4900平米，总面积为890平米，是一栋两层建筑。当时政府投入22亿韩元的预算进行了建设和购买设备。2008年7月8日，消防署建筑竣工，但三天后韩国游客朴旺子被北韩哨兵枪击身亡，金刚山旅游告一中断，消防署并没有实际运营。在金刚山旅游特区的设施中，韩国政府的资产有离散家属见面场所和消防署建筑两处，消防署建筑拆除后，只剩下了离散家属见面场所。北韩留下离散家属见面场所，而将近处的消防署设施拆除的原因尚不明确。截至2018年，南北韩进行离散家属团聚活动，见面场所曾进行了数次整修，但消防署在16年前建成后没有运营，处于严重老旧的状态。韩国政府表示，针对北韩侵犯韩国财产权一事，正在研讨进行法律应对。具炳杉表示，北韩单方面拆除设施的行为，无论以何种理由也不能正当化，北韩当局应承担所有的责任，政府将研究与此相关的法律措施。具炳杉还说，法律应对方案包括损害赔偿请求诉讼。