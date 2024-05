韩美信息保护企业合作伙伴研讨会在美国举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国科学技术情报通信部(以下简称“韩国科技部”)10日表示,在美国举行全球最大的网络安全展会RSA大会期间,召开了韩美信息保护企业合作伙伴研讨会(以下简称“B2B研讨会”)。韩美去年在首脑会谈中签署《韩美网络安全合作框架协议》后,随着两国业界等加强合作的基调,韩国科技部与美国商务部(United States Department of Commerce)、美国驻韩国大使馆共同筹备了“B2B研讨会”活动。此次是韩国科技部为支援韩国网络安全业界进军美国市场首次在当地举行的韩美业界交流活动,美国商务部、美国国家标准与技术研究院(NIST,National Institute of Standards and Technology)等两国有关机构及40余家韩美网络安全企业与会。“B2B研讨会”第一部分是美国国家标准与技术研究院以《网络安全框架2.0指南》为题发表演讲;全球著名科技研究公司Omdia知名首席分析师蒙特内哥罗(Fernando Montenegro)发表了《美国网络安全产业现状与展望》的演讲;韩国信息保护产业协会副会长郑成焕(音译)以《韩国信息保护政策与产业现况》为题发表演讲。在研讨会第二部分,Trellix、Fortinet等16家具有代表性的全球网络安全企业与会,与韩国企业共进晚餐,并进行沟通。韩国科技部情报保护网络政策官郑昌林表示,“B2B研讨会”是2023年韩美首脑会谈和网络安全框架协议的后续措施,旨在增进两国业界的民间合作,期待今后两国信息保护业界能够持续扩大交流。