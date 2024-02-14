韩国医学教授递交请愿书 部分教授休诊

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韩国国际广播电台报道：韩国全国3000多名医科大学教授向法院递交了请愿书，要求政府停止医学生扩招政策。全国医科大学教授协议会（以下简称“医协”）9日下午向首尔高等法院递交了由2997名医科大学教授签署的请愿书。“医协”在请愿书中主张，政府扩招医学生的程序违反了《高等教育法》规定，在未进行一线调查的情况下草率予以推进。另外，政府宣布保健医疗政策审议委员会和医生人力专门委员会并没有会议记录，违反了《公共记录物管理法令》的规定。“医协”指出，今年2月6日政府发布医学生扩招2000人政策之前，从未与医疗界进行磋商。对于扩招2000人是否科学合理、韩国社会能否负担这笔费用的专家提问，政府并未能作答。“医协”敦促政府取消错误的医学生扩招政策，聆听医疗界和专家的要求，开始为“在一线找答案”做努力。20多所大学参加的全国医大教授协议会紧急对策委员会（以下简称“委员会”）决定10日休诊一天。“委员会”对休诊的理由表示，由于政府错误的医改政策，在运营紧急医疗机制的情况下，教授们持续值班、工作繁重，不得已才作出该项决定。“委员会”表示，今后将按照各大学的情况，通过休诊和诊疗时间的调整，维持每周休诊一天的决定。在韩国全国范围实施的休诊中，预计各医科大学下属的50余家医院参与其中。