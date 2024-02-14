韩总理：外国行医执照持有者实力认证后才得以行医

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韩国国际广播电台报道：针对韩国拟允许持有外国行医执照的医生可以在韩国境内行医的方案，国务总理韩德洙表示，将采取彻底的安全措施，无论在何种情况下也不能让实力未得到认证的医生在韩国行医。韩德洙10日在政府首尔办公楼主持召开的医生集体行动中央灾难安全对策本部会议中，在提及政府已立法预告外国行医执照持有者获得保健福祉部长官的批准后，可在专家的指导下在韩国行医的方针时，作出了上述表态。韩德洙强调，该项措施旨在最大限度地扩大对韩国国民的医疗保护机制，夯实紧急诊疗体系的基础。有关医科大学教授反对政府强行医学生扩招，决定当天在韩国全国范围内休诊一天一事，韩德洙表示，本人认为有人民，才有政府；有病人，才有医生。韩德洙敦促实习、住院医生以及教授们重返工作岗位。有关政府在决定扩招医学生的过程中，保健医疗政策审议委员会和医生人力专门委员会是否编写了会议记录的疑点，韩德洙表示，政府已经具体地向国民告知医学生扩招的所有内容，今后也会如实说明，确保透明、公开。韩德洙表示，在紧急医疗机制持续三个多月的情况下，政府为减轻医疗一线的负担，持续进行了相关制度的改善。目前全体综合医院的普通住院患者为平时的96%，重症住院患者为平时的95%。