Виртуальная валюта не является бумажной валютой и финансовым инструментом

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Биткойн и другие виртуальные валюты не имеют статуса бумажной валюты и финансового инструмента. К такому выводу пришли в Совете по международным стандартам финансовой отчётности. Подобное решение позволит преодолеть ранее существовавшие различия в трактовке виртуальных валют между странами. Ожидается, что это затруднит вход криптовалюты в действующую финансовую систему, однако позволит решить некоторые проблемы, связанные с бухгалтерским учётом и налогообложением криптовалют. По сообщению Совета по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) РК и Комитета финансового контроля РК от 23 сентября, Консультативный совет МСФО в июне этого года в ходе совещания в Лондоне пришёл к выводу о невозможности рассмотрения криптовалюты в качестве финансового актива. Однако в ходе последнего совещания было принято решение о присвоении криптовалюте статуса нематериального актива или инвентарного объекта.