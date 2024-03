Photo : YONHAP News

Новый альбом With YOU-th южнокорейской женской кей-поп группы TWICE дебютировал под номером один в чарте основных альбомов Billboard 200, который определяет самые популярные альбомы недели в США по продажам физических альбомов и цифровым эквивалентам. TWICE впервые вышла на первое место в чарте, став восьмым коллективом К-РОР с таким достижением после BTS, SuperM, Stray Kids, Blackpink, Tomorrow by Together (TXT), New Jeans и ATEEZ. Среди женских группа TWICE стала третьей после Blackpink и New Jeans. В альбоме With YOU-th солисты TWICE размышляют о молодости, дружбе и любви. Группа дебютировала в октябре 2015 года и быстро завоевала популярность как у себя на родине, так и в других азиатских странах благодаря таким хитам, как Cheer Up и TT.