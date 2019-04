Trump pide a Moon intermediar con Pyongyang pero sin mucho para ofrecer

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el jueves 11 en Washington, hora local, para negociar un acuerdo nuclear "aparentemente imposible" con Corea del Norte, pero con muy poco o nada que ofrecer a cambio.Durante una cumbre celebrada en la Casa Blanca, Moon yTrump enfatizaron la necesidad de mantener el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, hasta lograr una desnuclearización pacífica.Ambos mandatarios coincidieron en que un "enfoque vertical" resulta crítico para el proceso de paz en la Península Coreana, según explicó Chung Eui Yong, asesor-jefe de seguridad de Moon, en una rueda de prensa tras la cumbre.El objetivo del encuentro era perfilar estrategias, y discutir qué deberían y qué podrían ofrecer ambos aliados a Corea del Norte a cambio de los esfuerzos sobre desnuclearización.La reunión se produjo después de que la segunda reunión entre Trump y Kim, la Cumbre de Hanói, terminara abruptamente y sin un acuerdo nuclear.Según informan, durante el encuentro en Vietnam Kim exigió rebajar las sanciones, algo que Estados Unidos se niega a ofrecer hasta que Pyongyang acometa una completa desnuclearización.Trump resaltó que no se movería de esa postura, aparentemente dejando a Moon poco margen de maniobra para negociar con Corea del Norte."No, queremos que se mantengan las sanciones", dijo Trump al comenzar la cumbre con Moon. "Creo que las sanciones ahora están ahora en un nivel que es justo", enfatizó el presidente estadounidense.En respuesta, Moon expresó la necesidad de ofrecer alguna compensación provisional al Norte, al menos para alentar a Pyongyang a acelerar el proceso de desnuclearización, propuesta que nuevamente chocó con la negativa de Moon."En el momento adecuado (esa propuesta) tendría un gran apoyo, pero este no es el momento adecuado", recalcó Trump al ser preguntado sobre si apoyaría reanudar la cooperación económica intercoreana.Moon y sus asesores esbozaron la posibilidad de intentar concretar pequeños acuerdos pero "lo suficientemente buenos" con Corea del Norte como para alcanzar el objetivo final de una desnuclearización total, pero Trump insistió en que primero tendría que analizar esos acuerdos, pero que básicamente busca un "gran acuerdo" para "eliminar las armas nucleares".Pese a todo, Trump escuchó a Moon cuando le comentó que planeaba organizar una cuarta cumbre intercoreana para desbloquear la situación en un futuro próximo. Según un funcionario de Cheongwadae que prefirió permanecer en el anonimato, "el presidente Trump pidió a Moon que le informara de la posición de Corea del Norte tras una cumbre intercoreana o un nuevo diálogo intercoreanoHasta la fecha, el presidente surcoreano Moon Jae In ha mantenido tres reuniones cumbre con el mandatario norcoreano Kim Jong Un.Antes de la cumbre de Hanói, se esperaba que el líder norcoreano visitara Corea del Sur para corresponder el viaje de Moon a Pyongyang en septiembre, pero esa visita no tuvo lugar.