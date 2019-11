Photo : KBS News

La Asamblea Nacional debatió el lunes 4 sobre si Corea del Norte cuenta o no con la capacidad de lanzar un misil balístico intercontinental (ICBM) desde una plataforma móvil.Previamente, el responsable presidencial de seguridad nacional, Chung Eui Yong, afirmó que los misiles norcoreanos son técnicamente incompatibles con las plataformas de lanzamiento móvil (TEL) durante una auditoría parlamentaria el día 1, declaración que generó fuerte controversia.No obstante, el ministro de Defensa, Jeong Kyeong Doo, aludió a posibles matices de interpretación, al detallar que si bien Corea del Norte disparó un misil Hwasong-15 en noviembre de 2017 desde una lanzadera móvil, no usó concretamente una móvil tipo TEL.En este contexto, afirmó que Pyongyang cuenta con la capacidad para lanzar misiles desde plataformas móviles, aunque por ahora no ha conseguido perfeccionar los cohetes de combustible sólido, que dificultan la detección de un misil.Al respecto, el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano dijo seguir en detalle los movimientos del Norte ante posibles pruebas de un nuevo modelo de misil submarino. También pronosticó que Washington y Pyongyang retomarán las negociaciones a nivel de trabajo a más tardar en diciembre.