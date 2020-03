EEUU da ultimátum sobre surcoreanos empleados en sus bases en Corea

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) suspenderán a partir de abril las activades de los surcoreanos que trabajan en sus bases militares del país.Según informó el Sindicato de trabajadores coreanos de USFK, Washington ya ha notificado a cada trabajador cuando comienza su baja temporal, plazo en el que no cobrarán salario y estarán excluidos de cualquier tarea.Según el sindicato, la medida afecta a unos 4.000 de los 8.500 surcoreanos que trabajan para las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea.También anticipó su intención de reclamar constantemente la retirada de esa medida convocando protestas unipersonales.Previamente, Seúl propuso a Washington negociar en paralelo solo la partida de costes salariales, para no perjudicar a esos empleados, propuesta que Estados Unidos rechazó, alegando que las bajas no remuneradas solo podrían evitarse logrando un acuerdo integral de defensa combinada más justo y equitativo.