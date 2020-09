Partidos mantienen debates sobre cuarto presupuesto complementario

Photo : KBS News

Mientras el Gobierno apuesta por aprobar el cuarto presupuesto complementario en este fin de semana, el oficialista The Minjoo y el principal opositor Partido del Poder mantienen fuertes discrepancias en algunos temas.Durante el debate sobre el nuevo presupuesto complementario el lunes 14, los partidos coincidieron en la necesidad de aprobar con celeridad los planes de gastos, de modo que el segundo subsidio por COVID-19 llegue de forma oportuna a los ciudadanos más afectados.No obstante, no pudieron acortar diferencias sobre la propuesta del oficialista de repartir una ayuda universal de 20.000 wones por persona para gastos de teléfono e Internet.Al respecto, el Partido del Poder alega que se trata de una política populista, y sugiere concentrar los esfuerzos en ayudar a los más necesitados, o utilizar ese presupuesto para la aplicación universal de vacunas contra la influenza.No obstante, el primer ministro Chung Sye Kyun respondió durante la interpelación parlamentaria que esa medida no era factible, ya que hay que hacer el pedido de vacunas con varios meses de antelación.Mientras siguen las discrepancias respecto al tema, The Minjoo insiste en aprobar el cuarto presupuesto complementario dentro de esta semana en miras a poder repartir los subsidios antes de Chuseok; en tanto que el Partido del Poder propone retrasar su aprobación para la próxima semana a fin de dar cabida a un debate más exhaustivo al respecto.