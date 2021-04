Corea conmemora el séptimo aniversario de la tragedia del Sewol

Photo : YONHAP News

Corea del Sur conmemora el 16 de abril el séptimo aniversario del hundimiento del ferri Sewol, incidente donde perdieron la vida más de 300 personas, mayormente alumnos de secundaria en viaje escolar.En el nuevo puerto de Mokpo, donde se conserva el ferri, oficiaron un acto en memoria de las víctimas, y un grupo de familiares navegó hasta el lugar del hundimiento, para nombrar a los que ya no están y lanzar flores al mar.También organizaron un concierto conmemorativo en el puerto de Paengmok, y una campaña en Mokpo para no olvidar la tradegia del Sewol, así como otra ceremonia en Ansan, ciudad donde se ubica el Instituto Danwon, donde estudiaban gran parte de los alumnos víctimas del incidente.A través de las redes sociales, el presidente Moon Jae In emitió un mensaje para conmemorar la tragedia, con el compromiso de crear un "país mejor" y, según sus palabras, para recordar a esos alumnos que "se han convertido en estrellas que iluminan el cielo".