Blinken no espera dialogar con Pyongyang en Foro de ASEAN

Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha confirmado que el secretario Antony Blinken no tiene espera dialogar con Corea del Norte durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro Regional de la ASEAN (ARF), que se celebrará el 6 de agosto.Así lo expresó durante una sesión informativa el martes 3, pues aunque se espera que el ministro de Exteriores norcoreano participe en la reunión, Blinken no planea dialogar directamente con Corea del Norte sobre temas específicos.ARF es la mayor conferencia anual sobre seguridad de Asia-Pacífico, y reúne a los principales diplomáticos de 27 países, incluido Corea del Norte.Si bien Pyongyang ha asistido a dicha reunión casi todos los años, por ahora no ha confirmado la participación del canciller Ri Son Gwon en esta edición.El mismo martes, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, señaló como temas prioritarios a tratar en ARF, la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte y la libertad de navegación en el Mar de la China Meridional.