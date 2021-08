Moon insta a las FFAA a recuperar la confianza ciudadana

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el miércoles 4 con los principales comandantes de las Fuerzas Armadas y les pidió esforzarse más por intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, aludiendo a recientes casos que han decepcionado a la población, como el suicidio de una suboficial de la Fuerza Aérea tras ser víctima de acoso sexual, o el contagio grupal de COVID-19 en la Unidad Cheonghae.Según la portavoz de Cheongwadae, Park Kyung Mi, el mandatario afirmó que esos sucesos han desprestigiado a las Fuerzas Armadas, al tiempo de insistir a los oficiales en su deber de centrarse en corregir sus errores de cara a recuperar la confianza de la población.En particular, Moon aludió al contagio masivo de COVID-19 entre los miembros de la Unidad Cheonghae, que preocupó profundamente a los ciudadanos, y enfatizó que este caso no debe socavar la moral de las tropas, que hasta la fecha han venido completando con éxito la misión de proteger la seguridad marítima internacional.Al respecto, el ministro de Defensa Suh Wook señaló que el 95% de los soldados de las tropas enviadas al exterior ya está vacunado, y destacó que a partir de ahora solo los soldados vacunados podrán ser despachados a misiones en el extranjero.En cuanto al caso de acoso sexual que llevó a una suboficial de la Fuerza Aérea hasta la muerte, el presidente criticó a las autoridades militares por no adoptar medidas preventivas y por la impropia conducta mostrada a posteriori. Así, repasando uno por uno problemas como informes falsos u omisiones intencionadas de datos, ordenó reforzar las medidas contra la violencia sexual en el Ejército.Asimismo, el presidente surcoreano solicitó adoptar medidas sobre las olas de calor durante el entrenamiento de los soldados, sugiriendo reducir o cancelar algunos tipos de ejercicios, y responder con rapidez ante casos de emergencia.En cuanto a las maniobras militares surcoreanos-estadounidenses que suelen tener lugar en agosto, Moon ha ordenado consultar cautelosamente con Estados Unidos al respecto, considerando varios factores. Estos comentarios aluden indirectamente a las recientes declaraciones de la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, quien presionó de forma indirecta para exigir su cancelación.