Activan certificado de excención de vacuna

Photo : YONHAP News

A partir del lunes 24, aquellos considerados por las autoridades sanitarias con motivos para no vacunarse, pueden solicitar el certificado de excención en centros de salud públicos o en plataformas digitales, como la app de vacunación de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, o en el sistema de registro electrónico a instalaciones de uso público.Como candidatos a dicho certificado figuran aquellos que tras recibir la primera dosis sufrieron reacciones adversas, pese a no poder vincularlas con la vacuna, o quienes tuvieron que ser hospitalizados en las seis semanas posteriores. Para obtener el certificado, deben presentar el informe médico para dar fe.En todo caso, las autoridades recuerdan que el certificado de excención no implica que no deban vacunarse, y recomienda completar la pauta tras comprobar cuidadosamente su estado de salud.