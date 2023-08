KBS WORLD Radio celebra su 70º aniversario

Photo : KBS WORLD Radio

Hoy, 15 de agosto, con motivo del 70 aniversario de su fundación, KBS WORLD Radio, la única emisora internacional de Corea que presenta el país en once idiomas diferentes en todo el mundo, emitirá un programa especial.KBS WORLD Radio transmitirá un concierto en línea de música K-pop titulado "Beyond Borders" (Más allá de las Fronteras) como parte de la celebración de su 70 aniversario. El concierto se emitirá a las 5:00 pm, hora de Corea, a través de KBS WORLD TV mientras que a las 6:00 pm, se publicará el video del concierto en línea en el canal de YouTube de KBS World Radio.Por otro lado, se emitirá un programa especial titulado "Thank you, 덕분에" (Gracias a Todos) a través de las emisiones en once idiomas de KBS WORLD Radio, que incluirá mensajes y anécdotas de felicitación de los oyentes de todo el mundo que han estado sintonizando KBS World Radio durante sus 70 años de existencia.