The Guardian destaca invasión de grupos femeninos de K-pop

Photo : YONHAP News

El diario británico The Guardian cubrió en su edición del domingo 27 conciertos de cuatro grupos femeninos de k-pop en Londres previstos para el mes de septiembre bajo el titular de "El K-pop conquista Gran Bretaña".El rotativo destacó el éxito de Black Pink, recordando cuando el cuarteto actuó en el escenario de Hyde Park British Summer Time Festival, en el mes de julio, siendo la primera agrupación coreana que lidera el cartel del festival.Explicó que aunque actualmente ocho de sus canciones figuran entre los cuarenta primeros puestos de las listas de Reino Unido, algunos se sorprendieron al ver a sus integrantes en dicho escenario, y señaló cómo la "esnob industria musical británica" tildó al k-pop de "factoría musical". No obstante, el diario enfatizó que, considerando su popularidad, es hora de reconocer que el k-pop parece haber venido para quedarse.En este conexto, The Guardian aludió a la reciente gira de Mamamoo por Reino Unido y a los conciertos de otras agrupaciones de k-pop femeninas como Twice, AESPA o ITZY previstos para septiembre, o el ingreso en el ranking musical británico de NewJeans y de Fifty Fifty.En cuanto al éxito de los grupos femeninos de k-pop en el mercado discográfico de Reino Unido, explicó que por un lado llenan el vacío dejado por la decadencia de los conjuntos de mujeres británicos, además de desplegar una efectiva y muy bien diseñada estrategia de promoción que aprovecha al máximo el potencial de las redes sociales.Enfatiza que sus atractivos multidimensionales atraen a la audiencia joven, sobre todo femenina, y al aumentar las conexiones entre la industria musical británica y la surcoreana, hasta ha habido intentos de clonar el k-pop en Reino Unido.Para finalizar, agrega que aunque los grupos femeninos de k-pop a veces son resultado de un meticuloso plan de producción y publicidad, a estas alturas cuentan con una innegable singularidad, pues la industria discográfica británica no ha logrado imitar ni su éxito ni su estilo.