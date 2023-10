Corea del Sur vence a China en final de go en JJAA de Hangzhou

Photo : YONHAP News

El equipo masculino de go de Corea del Sur ha ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Hangzhou.Corea del Sur logró el oro al vencer a China por 4-1 en la final, que se llevó a cabo en día 3 en Hangzhou.En una competencia simultánea de go 5 contra 5, los jugadores Shin Jin Seo, Shin Min Jun, Park Jung Hwan y Kim Myung Hoon obtuvieron la medalla de oro contra los rivales chinos. El juego de go fue adoptado como deporte oficial en los JJAA de 2010 de Guangzhou, y posteriormente excluido en los Juegos de Incheon 2014 y Jakarta-Palembang 2018, para volver este año.En tanto, el equipo masculino de relevos de 400 metros de Corea del Sur en atletismo ganó una medalla de bronce.Es la primera vez en 37 años que Corea del Sur gana una medalla en relevos de 400 metros en los Juegos Asiáticos.