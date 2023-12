Alistamiento de Jimin y Jungkook reúne a BTS en el servicio militar

Photo : KBS News

Jimin y Jungkook comenzaron el martes 12 el servicio militar obligatorio, siendo los últimos integrantes de BTS en alistarse después de Jin en 2022, J-Hope en abril de 2023 y RM y V que ingresaron el 11 de diciembre, mientras que Suga realiza la prestación social sustitutoria desde septiembre de este año.Antes de ingresar al servicio militar, ambos solicitaron a sus seguidores no acudir al centro de entrenamiento básico al que fueron asignados para no crear caos al emitir su mensaje de despedida vía online.Con todos sus integrantes ya en el servicio militar, se estima que BTS podrá volver al completo a partir de junio de 2025, aunque el Ministerio de Defensa ya anticipó que, considerando la influencia de la boyband, planea permitirles realizar ensayos o actuar en el extranjero, de darse las condiciones adecuadas.Por su parte, Jimin expresó el lunes en un programa online en directo que el hecho de alistarse con Jungkook le genera mucho apoyo, y se comprometió a cumplir el servicio militar con la mejor actitud. Asimismo, Jungkook también comentó el día 8 que realmente ha llevado una vida muy ocupada y ha gozado de momentos muy felices, pero se refirió al Ejército como una obligación que todos los hombres coreanos deben cumplir de modo natural.Hybe, la agencia que representa a BTS, anunció que durante el receso del grupo por servicio militar ofrecerá contenidos para los fans de todo el mundo a través de sus plataformas online. Se informa que aún sin desplegar actividades promocionales, BTS acaparó el 65% de las ganancias de Hybe en el tercer trimestre de 2022, antes de anunciar la banda que se tomará una pausa.Pese a que su agencia solicitó a los ARMY que no acudieran a despedir a sus ídolos antes de su alistamiento, un grupo de fans desafió las abundantes lluvias del lunes 11 para despedirse temporalmente del líder de la banda RM y del vocalista V, frente al campo de entrenamiento en la localidad de Nonsan.