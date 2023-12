'12.12: The Day' supera 1 millón de dólares en beneficios en EEUU

Photo : KBS News

La película '12.12: The Day', que arrasa en la taquilla surcoreana, también goza de buena aceptación en Estados Unidos, donde el miércoles 27 (hora coreana) superó un millón de dólares de beneficios.Ese dato la ensalza como producción cinematográfica surcoreana más taquillera de 2023 en dicha zona, al superar el resultado logrado por 'The Roundup: Sin salida'.'12.12: The Day' llegó a la cartelera norteamericana a finales de noviembre en tres salas de Los Ángeles, y desde entonces se proyecta cada vez en más cines, incluso en ciudades o estados donde apenas hay residentes coreanos, como Minnesota o Alabama.