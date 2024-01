Jungkook destaca como artista de k-pop con más semanas en Billboard 200

Photo : YONHAP News

Billboard anunció el martes 9 (hora local) que 'Golden', el álbum en solitario Jungkook (BTS), continúa en el Billboard 200, el ranking principal de discos, por novena semana consecutiva, concretaamente en el puesto número 28.Dicho periodo le ha llevado a consolidarse el artista solista de k-pop con más tiempo en dicha lista de popularidad.En tanto 'Standing Next to You', el tema que da título al álbum, también perdura en el ranking de sencillos Billboard Hot 100 por novena semana consecutiva, además de escalar 27 posiciones respecto a la semana anterior, hasta el septuagésimo lugar.