K-pop lidera listas de discos más vendidos en EEUU durante 2023

El K-pop destacó notablemente entre los diez discos más vendidos en Estados Unidos durante 2023.Según el informe anual de 2023 de Luminate, consultora que analiza la industria musical y del entretenimiento, 7 de los 10 álbumes más vendidos en Estados Unidos fueron de K-pop."5-STAR" y "樂-STAR" de Stray Kids quedaron en segundo y cuarto puesto, respectivamente, mientras que "The Name Chapter: Temptation" de Tomorrow X Together se ubicó en tercer lugar, "Get Up" de NewJeans en quinto, y "Ready to Be" de Twice en sexta posición.Además, "FML" de Seventeen y "Golden" de Jungkook de BTS quedaron en séptimo y décimo lugar, respectivamente.El ranking mide las ventas físicas de discos en Estados Unidos del 30 de diciembre de 2022 al 28 de diciembre de 2023.