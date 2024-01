Último libro de Han Kang candidato al Premio Emile Guimet

Photo : YONHAP News

La última novela de la escritora Han Kang, 'I Do Not Bid Farewell', figura entre las tres finalistas al Premio Emile Guimet de Literatura Asiática.Según anunció el Instituto de Traducción de Literatura de Corea el lunes 29, la obra compite con La Ciudad de la Victoria de Salman Rushdie, de India, y Los Caballos y el Viento, de Akiko Kawasaki, de Japón.Creado en 2017 por el Museo Nacional Guimet de Arte Asiático, dicho galardón premia obras literarias asiáticas. El museo anunciará el ganador el 29 de febrero (hora francesa).La obra de de Han Kang, 'I Do Not Bid Farewell' fue publicada en septiembre de 2021 y describe desde la perspectiva de tres mujeres la masacre de civiles ocurrida en 1948 en la isla de Jeju, Corea del Sur. La edición francesa de la novela fue publicada por Grasset en agosto del año pasado.Previamente, en noviembre pasado el libro de Han ganó el prestigioso Premio Medicis de literatura extranjera, un galardón creado en 1958 que estableció la categoría de literatura extranjera en 1970.