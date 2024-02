El Gobierno emprende acciones legales contra los médicos

Photo : KBS News

El Gobierno ha presentado cargos contra varios funcionarios de la Asociación Médica Coreana por incumplir la Ley de Salud, al tiempo de urgir a los médicos residentes que vuelvan al trabajo antes del día 29, fecha límite dada por el Gobierno, antes de suspender su licencia médica.El Ministerio de Salud y Bienestar denunció a cinco funcionarios de la Asociación Médica Coreana, incluidos Kim Taek Woo, presidente de la asociación y Joo Soo Ho, jefe de relaciones públicas, acusándolos de imcumplir la Ley de Salud y de obstrucción al trabajo.Según los datos facilitados, hasta el 26 de febrero un total de 9.909 médicos residentes presentó su renuncia, y un 72,7% de ellos no ha vuelto a su lugar de trabajo.Al respecto, Roh Hwan Kyu, ex presidente de la Asociación Médica Coreana, también acusado, criticó que el Gobierno desea ponerles una mordaza en la boca, y que si los médicos ceden "no habrá esperanza para Corea del Sur".En tanto, el comité de emergencia de la Asociación Coreana de Médicos Residentes aún no ha expresado una postura oficial sobre la fecha límite de regreso establecida por el Gobierno para el día 29.