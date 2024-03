Photo : YONHAP News

El Tribunal Supremo de Japón ha ratificado una sentencia contra la ciudad de Nagoya por no financiar una exposición de arte que incluía la "Estatua de la Joven de la Paz", símbolo de las víctimas de esclavitud sexual por parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.Según informó el diario Asahi Shimbun el viernes 8, el Supremo desestimó el recurso de la ciudad de Nagoya contra una multa en concepto de indemnización a la "Trienal de Aichi 2019", un conocido festival de arte que entre otras propuestas incluyó una "Estatua de la Joven de la Paz".Inicialmente, Nagoya se comprometió a contribuir con 171 millones de yenes (unos 1.530 millones de dólares) al festival. Pero entre agosto y octubre de 2019 solo entregó 137 millones de yenes (1.230 millones de dólares), mostrando su desacuerdo con el contenido de una exposición titulada "Después de la Libertad de Expresión", que incluía dicha estatua y un video donde quemaban un retrato del emperador Hirohito.En su dictamen el Tribunal Supremo enfatiza que, aunque ciertas expresiones artísticas pueden resultar incómodas, no ve anclaje legal para revocar la sentencia. Al ser un fallo contra el que no caben más recursos, Nagoya debe abonar 338 millones de yenes (unos 300 millones de dólares) al comité organizador de la Trienal de Aichi.