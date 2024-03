Gobierno muestra inquietud ante renuncia masiva de profesores de medicina

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha mostrado gran preocupación tras conocer que los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl advirtieron de una renuncia en masa el próximo lunes 18 si el gobierno no presenta un plan razonable para resolver la huelga de médicos residentes.Cho Gyu Hong, ministro de Salud y Bienestar, expresó que la intención de los profesores de renunciar supone una amenaza para la vida y la salud de los pacientes, y apeló a su sabiduría para que los residentes vuelvan a su trabajo y a cuidar de los enfermos.Añadió que el Gobierno se esforzará por mantener el sistema de atención médica de urgencia, que tomará en cuenta las opiniones del profesorado y apoyará el regreso de los residentes que no pueden volver al trabajo por temor al acoso grupal.Por otra parte, hasta el día 11 el Gobierno envió notificaciones previas sobre posibles acciones legales a 5.556 médicos especialistas que no regresaron a sus hospitales. También confirmó que a partir del 15 de marzo derivarán a los pacientes leves o no urgentes a otros centros médicos, para permitir que las urgencias médicas se centren en los pacientes graves.El día 11 el Gobierno envió a 158 médicos militares y médicos en el servicio militar obligatorio a 20 hospitales generales.