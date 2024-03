Corea del Sur vence a Tailandia y pasa a la final de la Copa del Mundo

Photo : YONHAP News

La Selección Nacional Surcoreana de Fútbol logró una contundente victoria sobre Tailandia, asegurando su pase a la final de la Copa Mundial 2026.Liderado por el entrenador provisional Hwang Sun Hong, el selectivo surcoreano logró una victoria de 3-0 contra Tailandia en el cuarto partido del Grupo C de la segunda fase de clasificación de la Copa del Mundo de la FIFA de América del Norte, Central y el Caribe, celebrado el 26 de marzo en el Estadio Rajamangala de Bangkok.Así, el equipo nacional consolidó su liderazgo en el Grupo C con tres victorias y un empate, asegurando su clasificación para la fase final de la Copa del Mundo.En el minuto 19 del primer tiempo, Lee Jae Sung anotó el primer tanto, mientras que el segundo llegó en el minuto 9 del segundo tiempo bajo la firma de Son Heung Min, tras recibir una asistencia de Lee Kang In. Mientras, el tercero fue el gol de debut de Park Jin Seop en el minuto 37 del segundo tiempo.El segundo gol, que festejaron Son Heung Min y Lee Kang In, tuvo un gran significado pues puso fin al conflicto surgido entre ambos durante la Copa Asiática. La seleción volverá a casa el 27 de marzo por la tarde.