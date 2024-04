Photo : YONHAP News

Estados Unidos expresó el lunes 22 que en Corea del Norte prevalecen gestos arbitrarios como arrestos, detenciones, torturas y ejecuciones sumarias, mientras no se observan señales de mejora en cuanto a derechos humanos.En el "Informe sobre Derechos Humanos por Países 2023", el Departamento de Estado estadounidense señala que no han detectado mejoría alguna en la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.Al respecto, destaca que desde la apertura del a frontera norcoreana tras varios años de cierre por la pandemia, el Norte ha reanudado las deportaciones forzosas de desertores norcoreos.El informe afirma que en Corea del Norte persisten graves problemas de derechos humanos, como asesinatos arbitrarios, desapariciones, torturas, procedimientos médicos coercitivos, arrestos y detenciones arbitrarias. Asimismo, señala que derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y circulación, o como el derecho de reunión y asociación, no se garantizan en absoluto.