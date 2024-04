NEONSAT-1 establece conexión con la Tierra

Photo : YONHAP News

Según informan, el nanosatélite de observación terrestre surcoreano NEONSAT-1, fabricado con tecnología 100% nacional y lanzado el miércoles 24 desde Nueva Zelanda, entró en órbita y funciona correctamente.El nombre de la misión del satélite es 'B·T·S' (Beginning of The Swarm), o "Inicio del Enjambre".El Ministerio de Ciencia y TIC confirmó que el "Nanosatélite de Observación Terrestre 1" (NEONSAT-1) lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Mahia en Nueva Zelanda a las 7:32 am, hora local, del día 24, logró comunicarse exitosamente con Tierra.Después de 4 horas y 25 minutos de su lanzamiento, estableció contacto con la estación terrestre de Daejeon, en Corea del Sur, a las 11:57 am. Entonces confirmaron que el panel solar se había desplegado correctamente y se hallaba en buen estado, generando energía estable.Posteriormente, a través de la estación terrestre de la Base Antártica Rey Sejong, a las 2:13 y a las 3:44 pm, se supo que la comunicación bidireccional se había establecido correctamente, confirmando el éxito final del lanzamiento.El Nanosatélite de Observación Terrestre NEONSAT-1 ha sido desarrollado desde 2020 por el Instituto de Investigación de Satélites Artificiales de KAIST con el apoyo del Ministerio de Ciencia, TIC y del Servicio Nacional de Inteligencia, con el objetivo de monitorear la península coreana y sus aguas circundantes, para poder responder ágilmente ante cualquier ataque contra la seguridad nacional y ante posibles desastres.Se prevé que este primer satélite recorrerá una órbita diaria de unos 500 km durante más de tres años, y ofrecerá imágenes de alta resolución de hasta 1 metro por píxel en blanco y negro y de hasta 4 metros por píxel en color.Tras el éxito al poner en órbita este primer satélite, Corea planea lanzar 5 satélites adicionales en 2026 y otros tantos en 2027, hasta crear una especie de constelación satelital.