Presidente y principal líder opositor se reúnen por primera vez

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol se reunirá por primera vez desde su llegada al poder con Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, en la Oficina Presidencial de Yongsan a las dos de la tarde del lunes 29.Ambos estarán acompañados de tres asistentes cada uno y el encuentro está previsto para una hora, aunque podría ampliarse.La reunión maraca el primer encuentro entre ambos líderes desde que Yoon asumió el cargo en mayo de 2022. Según fuentes presidenciales, la iniciativa responde al compromiso de Yoon de colaborar más con el partido The Minjoo, tras la aplastante victoria obtenida en las recientes elecciones generales, donde The Minjoo aseguró 175 de los 300 escaños de la Asamblea Nacional.A solicitud de la Oficina Presidencial el debate no partirá de una agenda fija, aunque se estima que el líder opositor hablará sobre posibles medidas para revitalizar la vida del pueblo, así como en posibles cambios de la postura gubernamental en temas estatales. En tanto, se estima que el Gobierno propondrá hablar sobre la reforma médica y otros temas relacionados con la ciudadanía.