南北韩高级别会谈13日在板门店举行 商讨首脑会谈事宜

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在北韩的提议下，南北韩将于13日在板门店举行高级别会谈，商讨首脑会谈有关事宜。





根据北韩向韩方发来的通知和韩国的回复，此次高级别会谈的主要议题是南北韩首脑会谈有关事宜。在4月27日举行的南北韩首脑会谈中，双方曾就今年秋天在平壤举行首脑会谈达成协议。为了在秋季举行首脑会谈，应从现在开始做准备。尤其在目前美北谈判处于停滞局面的情况下，南北韩举行高级别会谈就更具一番意义。美国与北韩围绕无核化与《终战宣言》等问题始终未能缩小立场差距，南北韩举行首脑会谈将可推进美北举行第二次首脑会谈。





此前一直由韩方首先向北韩提出举行会谈的建议，而此次为北韩首先提议。有分析认为，这显示出北韩有意打破目前的僵局，以顺利推动无核化和成功发表《终战宣言》。虽然目前美北双方的谈判陷入僵局，但双方都不愿打破对话局面，美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩互通书信就是最好的证明，但由于双方仍未能取得互信，因而围绕无核化和《终战宣言》相互提出要求。在这种情况下，就需要文在寅总统担任“引导者和协调者”角色。





有分析认为，第三次南北韩首脑会谈将难以按照预定计划在平壤举行，因目前情况紧急，如果决定提前在本月底或下月初举行南北韩首脑会谈，安排在平壤举行会谈的日程将非常紧迫，因此第三次会谈很可能会在板门店举行。