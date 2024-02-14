首尔峨山、首尔圣母医院教授于3日休诊

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韩国国际广播电台报道：首尔峨山医院和首尔圣母医院部分教授以过度劳累为由于3日休诊。休诊的首尔峨山医院教授们当天上午在医院前手持"中断医学系扩招"的标语示威，随后以“医疗大乱”为主题举行了研讨会。医疗界表示，首尔“五大”上级综合医院中，首尔峨山医院和首尔圣母医院的教授当天暂停了诊疗和手术。蔚山医科大学教授协议会经济对策委员会前一天表示，蔚山医科大学下属医院的教授们5月3日当天休诊，并以“2024年医疗大乱及蔚山医科大学教学医院的未来”为主题在首尔峨山医院大礼堂举行了闭门研讨会。蔚山医科大学教授协议会紧急对策委员长崔昌民（音译）表示，当天的研讨会旨在研讨由于错误的医学系扩招政策而给医疗一线带来的困难，并寻求解决方案，希望能够尽快解决医疗大乱情况，实现医疗正常化。首尔圣母医院教授协议会紧急对策委员会表示，在长时间持续的医疗紧急情况下，为了预防医疗人员积劳成疾和医疗事故的发生，建议从5月起每周五停止门诊和非紧急手术，医疗人员也可按照情况选择其他休息日。委员会方面还表示，并非全面关闭医院，而是部分教授各自休诊。首尔峨山医院和首尔圣母医院有关人士表示，当天的休诊不会对患者造成太大的不便，不过仍将观察今后的情况。