纯网络银行“银企分离”限制能否被放宽引人关注

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文在寅总统7日表示，应在遵守“银企分离”大原则的框架内，允许创新IT企业扩大对纯网络银行的资本和技术投资。而由共同民主党、自由韩国党和正未来党三个交涉团体参与的民生经济法案特别工作小组也于当天召开会议，就放宽纯网络银行“银企分离”限制达成共识。





文在寅总统当天在纯网络银行限制改革现场访问活动中作出了上述表示。文在寅总统称，改革纯网络银行限制能为整体限制改革工作提供动力，暗示他将这一问题视作限制改革的试金石，而不认为这是只有纯网络银行业界面临的问题。此外，文在寅总统还敦促国会积极采取行动，通过立法为此做后盾。随着总统亲自提出放宽限制的具体方法，预计韩国政府或将加速放宽“银企分离”限制。





“银企分离”是指限制企业资本控制银行的制度。根据现行《银行法》，企业可持有的银行议决权股不得超过股份总额的4%，但以不对超过4%的部分行使议决权为前提，在获得金融委员会的批准后，最多可持有10%的股份。因此，去年成立的两家纯网络银行K银行和KAKAO银行的最大股东KT和KAKAO仅分别持有10%的股份。纯网络银行成立后，这种情况一直引发争议，被认为是阻碍纯网络银行发展的绊脚石。





金融和IT相结合的纯网络银行即便没有实体店铺，也可以利用大数据，提供低成本、高效率的针对性金融服务，因此一直被认为是创新的象征。但有分析认为，这一年，“银企分离”限制对纯网络银行的发展产生了极大的副作用。最典型的例子就是筹资困难给金融服务造成了较大混乱。纯网络银行贷款利率较低且贷款条件相对宽松，因此贷款需求暴增，但其目前的资金能力无法满足需求。在此背景下，K银行为每种贷款商品设定了月限额，而受欢迎的贷款商品每月10日左右即达到限额并中断服务。而KAKAO银行在成立初期推出了利率非常低廉的贷款商品，但由于资金有限，最终只能上调利率。为解决这一问题，需要增资或引资，但因“银企分离”原则而无法进行，因为如果大股东单独增资，大股东持股比率就会超过10%的上限，因此所有股东都应以同一比例增资或引进资本，但从现实角度来看，这很难实现。





由于总统亲自提出相关问题，且政界也对此达成共识，放宽纯网络银行“银企分离”限制似乎已成既定事实。但进步派政党和市民团体对此表示反对，认为这最终会破坏“银企分离”原则，令国民存款落入财阀的私人金库。