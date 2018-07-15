韩国人均国民总收入突破3万美元

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韩国已进入人均收入3万美元的时代。韩国央行韩国银行于3月5日宣布，去年韩国人均国民总收入增长5.4％，达到31349美元。一个人均国民总收入达到3万美元的国家在很大程度上被认为是一个发达经济体。那么，这个数字到底意味着什么呢？今天，我们邀请到了韩国建国大学经济学教授崔北根（音译：최배근）教授，与他共同聊一聊韩国人均国民总收入增长对未来韩国经济的影响。





1953年，当韩国努力从毁灭性的南北战争中逐步恢复的时候，韩国人均国民总收入仅为67美元。1994年，韩国花了40多年的时间才将这一数字提高到1万美元。12年后，2006年卢武铉政府执政时期，这个数字超过了2万美元，而后又经历了12年，这一数字超过了3万美元。即使是英国，作为世界上第一个工业化的国家，也要经历200年才能达到人均国民总收入1万美元，令人惊讶的是，韩国在如此短的时期内取得了同样的成就。





1953年，南北战争之后，韩国是世界上最贫穷的国家之一。由于不得不从战争的废墟中重建经济，韩国经济增长缓慢。24年后的1977年，韩国人均国民总收入首次超过1000美元。韩国取得了显著的经济增长，人们将其称为“汉江奇迹”。1994年，韩国人均国民总收入突破1万美元大关，2006年达到2万美元，2018年实现3万美元。在经合组织成员国中，韩国已成为人均国民总收入突破3万美元的第22个国家，但是世界上仅有7个人口超过5000万，人均国民总收入超过3万美元的国家，韩国是其中之一。





2017年，只有6个人口超过5000万，人均国民总收入超过3万美元的国家，包括美国、法国、英国、德国、日本和意大利，他们都是G7成员国。G7国家中，加拿大被排除在所谓的30-50俱乐部之外，因为其人口不足5000万。去年，韩国成为这个经济强国俱乐部的第7个成员，3万美元乘以5200万人口，总收入超过1.5万亿美元。





韩国成功加入30-50俱乐部表明，在战争废墟上重建65年后，韩国已加入发达经济体行列。尽管取得了骄人的成绩，但现在开香槟庆祝还为时尚早。实际上，韩国公众并未真正感受到经济和收入的增长。





在经济放缓的大环境下，大约40％至50％的韩国家庭收入实际上出现减少趋势，这意味着许多中产阶级降为低收入群体，而低收入阶层则降为贫穷。换句话说，国民经济可能大幅增长，但许多民众无法享受增长带来的好处。相反，他们认为收入没有实际增长。虽然富人阶级上游10%至20%的人群可支配收入大幅增加，但社会下游15%至25%的低收入阶层可支配收入却减少了，贫富差距的不断扩大是目前最大的问题。





人均国民总收入包括政府和公司的收入以及家庭的收入。由于收入差距扩大，普通韩国人的生活不会因人均国民总收入增加而出现任何变化。去年第四季度，收入处于下游20％的家庭月收入与去年同期相比下降了17.5％，而收入处于上游20％的富裕阶层月收入同比增长10.4％。这意味着大多数人并不觉得他们比以前生活得更好，经济增长的好处集中体现在富人身上。另一方面，中小型企业的盈利能力下降，不及大公司的一半。大型企业的增长推动实现人均国民总收入达到3万美元，但大公司的增长对小企业的业绩贡献有限。更令人担忧的是今年经济的前景并不乐观。





全球经济正在放缓，不仅韩国，包括美国在内的大国也密切关注经济衰退。去年，出口的良好表现和家庭消费实现韩国经济增长，然而企业投资却大幅缩减。由于出口环境预计将在2019年出现恶化，韩国可能会将重点放在家庭消费上。但是，尽管文在寅政府一直坚持以收入为主导的经济增长基调，但家庭的可支配收入依然很难大幅增加，韩国的经济增长可能会在今年减速。





韩国人均国民总收入超过3万美元是个振奋人心的好消息，但从内部和外部的不利因素来看，现在就过于乐观，还为时过早。2018年，韩国GDP增长率为2.7％，并未连续两年达到3％的水平。曾一度增长强劲的韩国出口领域已经连续3个月出现下降趋势，主要原因是市场供过于求和价格大幅下跌，半导体出货量下降超过24％。面对这样严峻的环境，国际评级机构穆迪公司将今年韩国经济增长率预期下调至2.1％。除非情况有所好转，否则韩国可能无法保持人均国民总收入3万美元，无法保持发达国家的地位。西班牙曾早于韩国实现人均国民总收入突破3万美元，但因金融危机，西班牙人均国民总收入又降至2万美元范围内。日本经济从1992年开始失去动力，当时日本也曾迎来人均国民总收入3万美元时代，但后来进入了“失去的20年”时期。





人均国民总收入突破3万美元的国家往往都经历了长时间的经济发展，推出了一系列经济增长计划。但在此之后，这些国家未能很好地应对经济下行影响，出现经济下滑，韩国可能会遭遇同样的经历。目前，韩国必须解决与房地产市场密切相关的家庭债务问题，这让我们想起30年前日本的境况。韩国应该吸取日本曾经的教训，需要做好准备。韩国国内需求规模已经大幅增加，人均国民总收入达到3万美元。然而，由于家庭收入增长放缓，家庭消费并不像发达国家那样活跃。为了实现经济发展的可持续性，应力求国内需求的强劲增长。为此，需改善韩国家庭的财政状况，大力实施增加家庭收入的政策，以便韩国能够成功开启人均国民总收入4万美元的时代。





韩国成功跨越人均国民总收入3万美元的重要门槛，经济曾保持积极的增长势头。但进入2019年，韩国迫切需要改善经济基本面并刺激个人消费。由于小公司的强劲表现，德国经济实现持续增长。即使在人均国民总收入突破4万美元之后，美国也能通过IT创新实现超过2％的经济增长率。现在，韩国也可以寻找新的经济增长引擎来效仿这些国家，在努力提高民众生活水平的同时，保持经济的持续、稳定、健康发展。