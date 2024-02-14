韩美日谴责北韩发射侦察卫星等违反安理会决议

韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本当地时间24日以视频会议方式举行第14次韩美日安全会议（DTT），谴责北韩发射军事侦察卫星和支援俄罗斯武器等违反联合国安理会决议的行为。韩国国防部25日表示，国防部国防政策室长赵昌来（音译）、美国国防部印太安全事务助理部长伊利·拉特纳（Ely Ratner）、日本防卫省防卫政策局长加野幸司代表三国与会。韩美日三国代表指出，最近北韩载运核武的方式多样化、发射多枚弹道导弹、利用弹道导弹技术发射军事侦察卫星、北俄非法转运及武器运输等明显违反了联合国安理会多项决议。三方重申，若北韩强行进行第七次核试验将面临国际社会强烈和坚决的应对。三方还提及联合国安理会监视对北韩制裁决议履行的专家小组因俄罗斯行使否决权而被解散，三方将为有效落实对北韩制裁加倍努力。三方对不符合联合国海洋法公约(UNCLOS)的行为表示忧虑，认为充分尊重航海和航空自由国际法至关重要。三方还对加强进军南中国海的中国发放信息，强调台湾海峡一带的和平稳定至关重要，反对中国面向台湾进行打压的态度。三方指出，俄罗斯进攻乌克兰严重违反了领土保全和政权原则，重申将对抗不合理和非法的侵略战争并与乌克兰站在一边。三方还商定第15次韩美日安全会议于今年下半年在韩国举行。