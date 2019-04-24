文在寅总统就任两周年 接受采访谈半岛和国政课题

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韩国总统文在寅10日迎来就任两周年。

去年文在寅政府成立一周年之际，韩半岛和平氛围高涨且充满希望，但今年文政府却面临无核化对话陷入焦灼、第1季度经济负增长等内外挑战。可以说，文在寅政府第二年取得的成果低于预期。继在越南河内举行的第二次美北首脑会谈无果而终后，北韩又接连发射导弹，这些问题让作为文在寅最大业绩的半岛和平进程面临重大挑战。为增加工作岗位，文在寅就任总统之初即在办公室设立工作岗位进展板，但去年全年就业人口增幅创9年来新低。若按月统计，新增就业人口曾一度低于1万人。同时，今年第一季度经济增长环比减少0.3%，出口陷入低迷，投资停滞不前。一年前，韩半岛和平氛围持续，经济增长率破3%，给韩国国民带来了希望，但现在与一年前截然相反。此外，部分声音认为，最低工资快速上涨以及不合理的每周最长52小时工作制的实施带来负面效果较大，要求政府改变以收入主导增长和改革增长为首的经济政策基调。

就任迎来两周年之际，韩国总统文在寅9日在青瓦台接受KBS电视台特别访谈节目《我有问题问总统》专访，就国内外问题发表见解。当天下午，北韩继4日进行发射后，时隔5日发射短程导弹，使原本计划向北韩提供人道主义粮食援助的韩国政府的立场变得异常尴尬。对此，文在寅在向北韩表达不想打破对话局面的态度之余，也警告北韩称，若接连采取相关行动，可能使对话和协商局面陷入困境。文在寅还强调，最根本的解决方法是北韩与美国尽快展开对话。若北韩存有不满情绪，最好将这种情绪在对话场合明确表达。对于向北韩提供人道主义粮食援助，文在寅表示，需取得国民在该问题上的共鸣，并提议与朝野领导人会晤。对于国内的政治状况，文在寅对因《选举法》修订案等法案被纳入“快速通道”而产生朝野对峙表示遗憾，呼吁朝野各党启动朝野政常设国政协商机制。对于今年第一季度韩国经济出现的负增长现象，文在寅表示忧虑，但他也强调，下半年潜在经济增长率有望恢复至2.5%以上。不论大企业、中小企业或风险企业，只要对提振经济和扩大工作岗位有帮助，都可建言献策。

对于文在寅政府成立两周年，朝野各党反应不一。执政党共同民主党认为文在寅政府在清算积弊、实现半岛和平方面取得了预期成果，但在野党则一致谴责现任政府经济政策和人事安排失败。

对文在寅接受KBS专访，执政党评价称，文在寅在节目中通过对国家急需解决的问题表明立场，获得了国民的信任。相反，最大在野党自由韩国党指责称，这是文在寅政府预告傲慢行径的对国民宣战宣言。