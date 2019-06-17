PENTAGON发行夏季专辑《SUM(ME:R)》清凉回归

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男团PENTAGON 17日发行全新EP《SUM(ME:R)》，出道后首次选择在夏季回归，用音乐为歌迷打造清凉一夏。

PENTAGON的每张专辑都有着浓重的团队个性，此次新专辑名称引用夏季的英文“SUMMER”，“SUM”为合计函数，加上代表PENTAGON的“ME”以及包含4中含义的“R”组合成了全新含义的“SUM(ME:R)”，创意十足。

PENTAGON通过新专辑的音乐，在今夏正值炎热的时节，为歌迷送上一丝清凉。这也是PENTAGON出道以来第一次在夏季回归，并发行夏季主题的音乐。专辑收录歌曲除了夏季元素外，更重要的是包含着真实自我、青春、成功、名誉等内涵，是一张内涵充实饱满的作品。

主打歌《禁止接近》是由成员李会泽与rapper兼音乐制作人GIRIBOY共同创作的一首嘻哈风格的歌曲。歌曲内容为十分喜欢一个人，但却在其面前假装不在意的青涩的恋爱心理，节奏轻快，旋律朗朗上口。

除了主打歌外，新专辑还收录了《Fantasystic》、《SUMMER!》、《Round 2》3首新歌。所有歌曲均展现了PENTAGON独有的魅力。成员曾表示，在选择主打歌时，大家意见不一，讨论很久才最终决定，新歌的创作诚意也可见一斑。