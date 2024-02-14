报告：2060年韩死亡人口将达出生人口5倍

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韩国国际广播电台报道：根据韩半岛未来人口研究院6日公布的《2024年人口报告》，韩国经济增长的核心基础、劳动力人口20年后将减少约1000万。另外，受低生育的影响，2060年死亡人口将达到出生人口的约5倍。报告指出，去年韩国人口的年龄中位数为45.5岁，到2031年将升至50.3岁，这意味着届时超过一半的国民年龄将超过50岁。年龄中位数是指将全体人口按照年龄大小顺序排列后，位于中间位置的年龄。另外，属于入学对象的7岁儿童人口将从2023年约43万减少至2033年约22万。兵力资源也将出现骤减。属于新增现役入伍对象的20岁男性将从2023年约26万减少至2038年约19万，跌破20万大关。受低生育的影响，劳动力人口（15岁-64岁）将从2023年的3657万跌至2044年的2717万。研究院指出，劳动力人口的减少将使消费活力衰退，引发内需市场崩溃；老年人赡养负担的上升将导致经济增速放缓，陷入长期性低增长。随着老年人口的增加，独居老人家庭也将大幅增多。65岁及以上一人家庭占总家庭数的比例将从去年的9.1%（199万户）升至2049年的20.2%（465万户）。到2050年，65岁及以上老年人口将达到1891万，创历史新高，占据总人口的40%。2060年的死亡人口预计为74.6万，是出生人口（15.6万）的4.8倍，总人口将随之减少59万。另外，以2023年为准，80岁及以上超老龄人口在总人口中所占比例仅为4.4%（229万），到2061年则将升至20.3%（849万）。韩国总人口去年为5171万，到2065年将减少至3969万。