尹锡悦：韩国拥有技术和发展经验 望扩大与安哥拉合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与安哥拉总统若昂·洛伦索举行首脑会谈时表示，希望基于两国的优势，深入讨论扩大相互合作的方案。尹锡悦30日上午在龙山总统办公室与安哥拉总统洛伦索举行了首脑会谈。尹锡悦表示，安哥拉自然资源丰富，年轻人占比高，而韩国拥有优秀的技术力量和经济发展经验。尹锡悦对洛伦索总统此次访韩表示，2001年以后安哥拉总统时隔23年访韩，具有特殊的意义。韩国企业其间参与了安哥拉主要设施建设，韩国制造的船只对安哥拉石油产业做出了贡献，最近两国的合作关系已扩展到新再生能源领域。洛伦索表示，韩国在短时间取得了高度发展，希望向韩国学习发展经验，如果安哥拉能共享这些经验，将会实现更加巩固的经济合作。2017年，洛伦索就职典礼发表讲话时曾表示，韩国是12个主要合作国家之一。两国在当天的首脑会谈中签署了《贸易投资促进框架协议(TIPF)》的谅解备忘录（MOU），并决定把目前局限于教育、农业、渔业等的开发合作扩大到关税行政等新领域。韩非首脑会谈将于6月在首尔举行，韩国与安哥拉首脑会谈是在此前举行的。安哥拉是非洲联盟(AU)第一副主席国，也是南部非洲发展共同体(SADC)轮值主席国。