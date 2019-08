ⓒ YONHAP News

姜丹尼尔在SNS发表SOLO出道曲《What Are You Up To》获得KBS《音乐银行》首位的感言。





近日,姜丹尼尔在官方推特发贴称:“非常感谢大家,今后我会继续努力的。”与留言一道,还上传了一段视频。视频表达了对粉丝们的感谢,姜丹尼尔说:“我在公司练习的时候听到非常幸福的消息,所以就来拍了视频。首先由衷地感谢大家,大家的应援真的给了我很大的动力。今后我会成为给大家献上精彩舞台表演与好听音乐的歌手,绝不会骄傲自满,将在自己的位置上竭尽全力。”





另外,姜丹尼尔于7月25日发行SOLO出道专辑《Color On Me》,将自16日起在新加坡、香港等地举办出道专辑纪念粉丝见面会。